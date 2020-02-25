Від коронавірусу помер четвертий пасажир лайнера Diamond Princess

Від коронавірусу помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в порту Йокогами.

Про це повідомляє NHK.

У лікарні помер заражений коронавірусом 80-річний чоловік, який був пасажиром лайнера.

Як повідомляв Укрінформ, майже всі українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну. На лайнері перебували 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу.

19 лютого на судні завершився 14-денний карантин щодо коронавірусу. Тоді ж на берег зійшли близько 500 осіб. Більшість із них - літні люди.

Фото: АА