Від коронавірусу помер четвертий пасажир лайнера Diamond Princess

Від коронавірусу помер четвертий пасажир лайнера Diamond Princess

Укрінформ
Від коронавірусу помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в порту Йокогами.

Про це повідомляє NHK

У лікарні помер заражений коронавірусом 80-річний чоловік, який був пасажиром лайнера.

Як повідомляв Укрінформ, майже всі українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну. На лайнері перебували 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу.

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19 лютого на судні завершився 14-денний карантин щодо коронавірусу. Тоді ж на берег зійшли близько 500 осіб. Більшість із них - літні люди. 

Фото: АА

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