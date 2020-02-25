ЗМІ: Православні ієрархи відмовилися зустрічатися з главою РПЦ

Головні ієрархи не будуть представлені на зустрічі православних церков в Аммані – вони відмовилися брати участь у "коронації" патріарха Кіріла.

Про це повідомляється на сайті Духовний фронт України.

"Збори глав православних церков в йорданській столиці Амман 26 лютого, які організували з ініціативи РПЦ і на яких планувалось протидіяти українській автокефалії ПЦУ та оскаржити першість Вселенського патріархату, будуть безглуздими, оскільки головні ієрархи на ньому представлені не будуть – вони просто відмовилися брати участь у «коронації» патріарха Кіріла. Удар по РПЦ завдав навіть патріарх «братньої» Болгарської православної церкви, який не надішле до Амману своїх представників і не полетить туди сам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, останньою відмовилася від участі Антіохійська церква, центр якої знаходиться в сирійській столиці - Дамаску. Антіохійська ПЦ підкреслює, що відмовляється від поїздки, щоб уникнути посилення розбіжностей і “поглиблення розриву між братами”.

У підсумку, замість 15 глав православних церков, там будуть присутні лише РПЦ, дружня їй Сербська церква, а також Єрусалимська, що означає, що авторитет РПЦ катастрофічно похитнувся за час правління Кіріла Гундяєва. Ще, ймовірно, приїдуть представники Чеської ПЦ, резюмує ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор, на якому предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

3 лютого в Софії Київській відбулася церемонія інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, яка завершила всі процедури, що затверджують автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України.

Це визнання відбулося після подібного кроку з боку Грецької православної церкви, яка також розпочала євхаристичне спілкування з автокефальною Православною церквою України.