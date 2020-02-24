Наїзд авто на глядачів карнавалу: число постраждалих у Німеччині зросло до 30

Число постраждалих унаслідок наїзду авто на глядачів карнавалу у західнонімецькому містечку Фолькмарсен зросло до 30.

Про це повідомили з поліції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Йдеться наразі про 30 поранених, серед яких чимало дітей. Семеро людей отримали важкі поранення", - заявив президент поліцейського управління Франкфурта-на-Майні Герґард Бересвілль.

Водія автомобіля, 29-річного громадянина ФРН, який також отримав поранення, затримано, чоловіку висунуто обвинувачення у навмисному наїзді. Мотиви вчинку наразі невідомі, адже підозрілий "не в тому стані, щоби бути допитаним". Слідчі вивчають всі варіанти.

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майні розслідує цю справу.

Автомобіль Mercedes-Kombi в'їхав у групу людей близько 14:46. Як розповіли очевидці, машина проїхала близько 30 метрів через натовп, поки не зупинилася. Водій при цьому продовжував тиснути на газ.

Після інциденту карнавальну ходу було зупинено.

У понеділок у багатьох містах Німеччини проходять карнавали, так званий Rosenmontag.

Фото: dpa, Hessennews, picture-alliance, Elmar Schulten