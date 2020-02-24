У Німеччині авто в'їхало у натовп, десятеро постраждалих

У Німеччині авто в'їхало у натовп, десятеро постраждалих

Фото
Укрінформ
У західнонімецькому містечку Фолькмарсен, земля Гессен, автомобіль в'їхав у натовп глядачів під час карнавалу, поранення отримали понад 10 осіб.

Про це повідомляє Hessenschau з посиланням на поліцію Касселя.

«Автомобіль в'їхав у натовп у понеділок на карнавалі Rosenmontag у Фолькмарсені. Поранено понад 10 людей, серед яких діти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль Mercedes-Kombi сріблястого кольору в'їхав у групу людей близько 14:30. Як розповіли очевидці, машина проїхала близько 30 метрів через натовп, поки не зупинилася. Водій все додавав газу.

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За даними поліції, водія затримано. Поки не відомо, чи це був нещасний випадок, чи навмисний наїзд.

На місці працюють численні машини швидкої допомоги та великий контингент поліції.

Фото: Bild

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