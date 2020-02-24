У Німеччині авто в'їхало у натовп, десятеро постраждалих

У західнонімецькому містечку Фолькмарсен, земля Гессен, автомобіль в'їхав у натовп глядачів під час карнавалу, поранення отримали понад 10 осіб.

Про це повідомляє Hessenschau з посиланням на поліцію Касселя.

«Автомобіль в'їхав у натовп у понеділок на карнавалі Rosenmontag у Фолькмарсені. Поранено понад 10 людей, серед яких діти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль Mercedes-Kombi сріблястого кольору в'їхав у групу людей близько 14:30. Як розповіли очевидці, машина проїхала близько 30 метрів через натовп, поки не зупинилася. Водій все додавав газу.

За даними поліції, водія затримано. Поки не відомо, чи це був нещасний випадок, чи навмисний наїзд.

Volkmarsen - srebrny mercedes sprawcy pic.twitter.com/xJYSN34Qi8 — Wojciech Szewko (@wszewko) February 24, 2020

На місці працюють численні машини швидкої допомоги та великий контингент поліції.

Фото: Bild