У Маріуполі автобус в’їхав у зупинку з людьми

Автобус в’їхав у зупинку громадського транспорту, травм зазнали чоловік та жінка, які стояли на зупинці. Постраждалих доправили до лікарні.

Про це 19 лютого повідомили в поліції Донецької області.

«Поліція Маріуполя розпочала розслідування за фактом наїзду автобуса на зупинку з людьми. Внаслідок аварії постраждали двоє людей - чоловік та жінка, які перебували на зупинці громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

Цей автобус «Богдан» під керуванням водія 1966 року народження в’їхав у зупинку громадського транспорту, травми отримали жінка 1977 року народження та чоловік 1956 року народження. Постраждалих доправили в лікарню.

За попередньою інформацією, водієві стало зле і він втратив контроль над транспортним засобом.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.