У Черкасах зіткнулися дві автівки та маршрутка, є постраждалі

У Черкасах двох жінок госпіталізували і ще двох - доправили до травмпункту з ушкодженнями, отриманими внаслідок зіткнення маршрутного автобуса і двох автомобілів.

Про це повідомила у Facebook речниця «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ірина Назарок.

"У Черкасах четверо осіб постраждали внаслідок зіткнення двох автівок та маршрутки", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що сьогодні вранці на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Гетьмана Сагайдачного зіткнулися автомобілі Mitsubishi, Audi та маршрутка №5. Крім того, один з автомобілів зачепив ще і тролейбус, в якому ніхто не постраждав.

На місце події відразу виїхали дві бригади ЕМД. Медики оглянули потерпілих. Допомоги фахівців екстренки потребували четверо осіб.

Дівчину 27 років з авто Mitsubishi доправили до Третьої Черкаської міської лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кисті. Потерпілу із маршрутки, 62-річну жінку, також доправили в Третю Черкаську міську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями. Ще двох 28-річних пасажирок маршрутки доправили до травмпункту із забоями.

Фото: КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР", Фейсбук