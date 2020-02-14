ДТП із маршруткою в Києві: поліція заявляє, що водій Audi був п’яний

На столичному Подолі внаслідок зіткнення автомобіля та маршрутки шестеро осіб отримали травми різного ступеню тяжкості, серед постраждалих – вагітна жінка.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що у четвер близько 21-ї години до Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівській сталася ДТП. За викликом негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна главку поліції.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Внаслідок події троє пасажирів громадського транспорту, водій іномарки та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка, отримали травми різного ступеню тяжкості і їх госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легкового авто перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Механізм та причини ДТП будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій.

Фото: поліція