У Києві зіштовхнулися Audi та маршрутка з пасажирами, є постраждалі

У Києві на трамвайних коліях зіштовхнулися легковик Audi та маршрутка №587 з пасажирами, серйозно травмовані четверо людей.

Про це повідомляє “Київ Оперативний”.

“Близько 21:30 на перехресті Кирилівської та Хвойки сталася серйозна ДТП: легковик Audi vs маршрутка Богдан, що курсує маршрутом №587. На поточний момент відомо, що внаслідок аварії серйозно травмувалися 4 осіб, серед яких і вагітна жінка, яка знаходилася в Audi”, - йдеться у повідомленні.

ДТП з маршруткою у Києві Фото: Київ Оперативний

Як зазначається, поки слідчі поліції встановлюють причини аварії. Але видно, що у Audi пошкодження задньої частини, а у маршрутки - передньої. Водій маршрутки запевняє, що такі ушкодження автомобілі зазнали внаслідок того, що Audi виїхало на зустрічну смугу, щоб об’їхати трамвай, де виходили люди. Потім водій Audi побачив маршрутку і почав крутити кермо, від чого його занесло задньою частиною у маршрутку.

“Свідки кажуть, що водій Audi “бухущий в зюзю”, - зазначає “Київ Оперативний”.