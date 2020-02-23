У Києві авто вилетіло на зупинку: є постраждалі
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Укрінформ
У Дніпровському районі столиці на перехресті бульвару Перова та вулиці Петра Запорожця сталася аварія, яка лише дивом не перетворилася на трагедію.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, в напрямку проспекту Шухевича по бульвару рухався автомобіль Nissan, який розпочав поворот ліворуч на Петра Запорожця. В цей час з протилежного напрямку бульвару їхав BMW, якому з невідомих причин водій Nissan не надав перевагу в русі.
Водій "німця" намагався уникнути зіткнення, проте йому це так і не вдалося здійснити. Сталося зіткнення, від якого BMW частково викинуло на зупинку громадського транспорту. На щастя в цей момент на зупинці майже не знаходилось людей, що відвело від великої біди.
Без потерпілих ДТП не обійшлася. "Швидка" госпіталізувала обидвох водіїв з підозрами на переломи.