У Вінниці зіткнулися авто і маршрутка, четверо постраждалих

У Вінниці під час зіткнення автівки та пасажирського автобуса травмувалися четверо осіб, в тому числі двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«21 лютого у Вінниці зіткнулись Dacia Sandero та пасажирський автобус «Богдан». У результаті аварії за медичною допомогою звернулись четверо пасажирів автобуса, серед яких двоє неповнолітніх. Після надання медичної допомоги трьох постраждалих лікарі відпустили додому. 15-річний підліток з травмою ноги ушпиталений. Поліцією розпочато кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася близько 18.30 на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією, 24-річний вінничанин виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом. До лікарні за допомогою звернулися пасажири віком 8, 15, 21 та 36 років.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі. Проводиться розслідування.

Фото із Telegram-каналу ДКВ/ДТП ЗАТОРИ ВІННИЦІ