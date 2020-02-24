У Молдові оголосили "жовтий код" небезпеки через коронавірус

У Молдові оголосили “жовтий код” небезпеки у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну на розширеному засіданні Національної Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє TV8.

За словами глави МОЗ, “жовтий” рівень передбачає “посилення заходів у сфері профілактики і контролю коронавірусу”.

До таких заходів влада вирішила вдатися через ситуацію з коронавірусом у світі, зокрема, в Італії.

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Прем'єр-міністр Йон Кіку заявив, що всі заклади мають бути максимально мобілізовані і зобов'язані діяти відповідно до встановлених алгоритмів.

Думбревяну запевнила, що епідеміологічна ситуація перебуває під контролем. У лікарнях є необхідні запаси медикаментів і засобів захисту, а персонал пройшов навчання щодо заходів, яких необхідно вживати.

Міністр також закликала громадян дотримуватися правил гігієни.

Міністр внутрішніх справ Павло Войку заявив, що в аеропорту встановлено термосканер. Всі громадяни, в першу чергу ті, хто прибуває з Італії, перевірятимуться через ці пристрої. Співробітники Прикордонної поліції Молдови забезпечені рукавичками, масками і дезінфікуючими засобами. Особливо увага приділяється громадянам, які приїжджають з Італії.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків зараження гостроінфекційним коронавірусом Covid-19 в Італії досягла 224, семеро померли.

Фото: AA