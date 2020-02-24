Афганістан закрив кордони з Іраном через коронавірус
Про це повідомила Служби охорони здоров'я в Афганістані, інформує «Голос Америки».
"Повідомлені випадки (зараження коронавірусом - ред.) спонукали уряд Афганістану тимчасово припинити повітряне і наземне сполучення з Іраном та припинити імпорт курятини та яєць із сусідньої країни", - йдеться в офіційній заяві.
Речник міністерства охорони здоров'я Афганістану в Кабулі Вахедулла Майар заявив, що трьох людей було ізольовано в провінційному центрі Герат. Зразки крові трьох афганців були доставлені в столичну лабораторію для тестування на зараження коронавірусом.
Нагадаємо: раніше Пакистан та Туреччина тимчасово закрили кордон з Іраном через побоювання поширення коронавірусу з цієї країни, де кількість жертв зросла до восьми.