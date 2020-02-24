Афганістан закрив кордони з Іраном через коронавірус

Уряд Афганістану тимчасово закрив повітряне і наземне сполучення з Іраном та припинив імпорт курячого м’яса та яєць із цієї країни через випадки зараження коронавірусом та зафіксовані смертельні випадки.

Про це повідомила Служби охорони здоров'я в Афганістані, інформує «Голос Америки».

"Повідомлені випадки (зараження коронавірусом - ред.) спонукали уряд Афганістану тимчасово припинити повітряне і наземне сполучення з Іраном та припинити імпорт курятини та яєць із сусідньої країни", - йдеться в офіційній заяві.

Читайте також: Пакистан закрив кордон з Іраном через коронавірус

Речник міністерства охорони здоров'я Афганістану в Кабулі Вахедулла Майар заявив, що трьох людей було ізольовано в провінційному центрі Герат. Зразки крові трьох афганців були доставлені в столичну лабораторію для тестування на зараження коронавірусом.

Читайте також: Туреччина закрила кордон з Іраном через коронавірус

Нагадаємо: раніше Пакистан та Туреччина тимчасово закрили кордон з Іраном через побоювання поширення коронавірусу з цієї країни, де кількість жертв зросла до восьми.