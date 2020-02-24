Кількість заражених коронавірусом у Британії зросла до 13 осіб

Чотири пасажири з круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися до Великобританії через Японію в ці вихідні, виявилися зараженими коронавірусом.

Таким чином кількість підтверджених випадків зараження цим вірусом на території країни зросла до 13, повідомляє The Guardian.

"Підтвердження того, що вони (чотири пасажири - ред.) заразилися вірусом, збільшило кількість людей із Covid-19 у Великобританії до 13", - йдеться у повідомленні.

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Головний лікар Англії, професор Кріс Вітті, заявив, що пацієнти підхопили вірус на борту Diamond Princess.

У міністерстві охорони здоров'я заявили, що перед вильотом з Японії у суботу була здійснена "повна оцінка ризику інфекційних захворювань" та наголосили, що ні у кого з тих, хто сідав у літак на рейс до Великобританії, не було виявлено жодних симптомів зараження.

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Як відомо, подібний випадок стався в Японії. Там підтвердили випадок зараження коронавірусом у пасажирки, яка покинула лайнер Diamond Princess після карантину та тестування на зараження, що дало негативний результат.

Фото: АА