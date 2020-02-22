Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 24 днів, але у середньому 3-7

У Китаї лікарі вважають, що у виняткових випадках інкубаційний період коронавірусу COVID-2019 може тривати понад 3 тижні.

Про це пише South China Morning Post.

"У деяких випадках виявлення симптомів Covid-19 займає від 14 до 24 днів, перш ніж можна поставити позитивний діагноз, що потенційно ускладнює боротьбу з хворобою", - йдеться у повідомленні.

Провідний фахівець Зонг Наньшань каже, що цей довгий період стосується лише невеликого відсотка випадків, а середній інкубаційний період хвороби триває три-сім днів.

Довгий інкубаційний період викликає занепокоєння щодо встановлення точного діагнозу, але Наньшань заявив, що ці випадки виняткові.

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Він розповів на брифінгу у Гуанчжоу, що дослідження показують, що інкубаційний період хвороби може становити до 24 днів, але у середньому складає три-сім днів.

Лікарі розглянули історіі 1099 пацієнтів у 522 лікарнях по всому Китаю. Вони виявили лише одного пацієнта з 24-денним інкубаційним періодом та 13 випадків з інкубаційним періодом понад 14 днів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом COVID-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус COVID-19.