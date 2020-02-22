У Південній Кореї за добу зафіксували 142 нових випадки коронавірусу

Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї збільшилася майже вдвічі. Протягом доби зафіксували 142 нових випадки захворювань через коронавірус.

Про це пише агенція Yonhap.

"У Південій Кореї повідомили про 142 нові випадки коронавірусу у суботу, що є найбільшим сплеском захворюваності протягом одного дня з моменту першої фіксації коронавірусу в кінці січня, таким чином, загальна кількість інфікованих в країні зросла до 346 осіб", - йдеться у повідомленні.

З 142 нових випадків 92 зафіксовані у лікарні Даенам у місті Чонгдо, де стався перший летальний випадок коронавірусу у Південній Кореї, зазначили у Корейському центрі контролю та профілактики захворювань.

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У п’ятницю ще один пацієнт помер від коронавірусу в лікарні у Пусані після переведення туди з лікарні Даенам, це друга смерть від коронавірусу у Південній Кореї.

Як повідомлялося раніше, зі 100 нових заражень, які зафіксували у п’ятницю, у Південній Кореї - 86 мешканці міста Тегу, ще семеро людей з Сеула.

Причину стрімкого зростання кількості випадків хворих пов'язують з нещодавнім церковним заходом у місті Тегу, на якому була присутня велика кількість людей.

Згідно з останніми даними, від коронавірусу COVID-19 померли 2247 осіб. Кількість інфікованих у світі сягнула 76 498 осіб, у тому числі у Китаї - 75 245.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.

фото: АА