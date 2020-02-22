Страйк учителів у Канаді скасував заняття для 2 мільйонів школярів

Через масовий страйк працівників освітньої сфери у канадській провінції Онтаріо близько 2 мільйонів учнів отримали додатковий вихідний.

Про це повідомляє CBC News.

«Біля будівлі парламенту Онтаріо у Торонто зібралося близько 30 тис. вчителів, які вимагають зустрічі із прем’єр-міністром та міністром освіти. Учасники страйку обіцяють утворити 30-кілометровий живий ланцюг, аби донести свою позицію до влади», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такий масовий страйк, у якому беруть участь усі чотири основні профспілки працівників освіти Онтаріо, відбувається у провінції вперше з 1997 року.

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Загалом місцеві освітяни страйкують уже кілька місяців. Вони протестують проти недостатнього фінансування та нестабільних умов праці. Торік уряд Онтаріо збільшив дозволену кількість учнів у класі, полегшив ведення онлайн-освіти та зробив кілька інших кроків, спрямованих на скорочення кількості вчителів.

Фото: Evan Tsuyoshi Mitsui/CBC