Коста-Рика подякувала Україні за евакуацію своїх громадян з Уханя

Коста-Рика подякувала Україні за евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань.

Про це сказав постійний представник Коста-Рики при ООН Хрістіан Гілермет-Фернандес, виступаючи у четвер, 20 лютого, з трибуни Генеральної асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Дозвольте мені висловити вдячність українському народові від народу Коста-Рики за допомогу в евакуації двох коста-риканських студентів з Уханя в Китаї через кризу коронавірусу», - сказав дипломат.

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Як повідомлялося, уранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, з якого походить коронавірус. Серед евакуйованих були громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн. Уряд Ізраїлю подякував Україні за евакуацію свого громадянина.