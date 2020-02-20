В Ідлібі загинули двоє турецьких військових, п’ятеро поранені

В Ідлібі в результаті авіаатаки загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил Туреччини.

Про це заявили у Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Унаслідок повітряної атаки по наших підрозділах у провінції Ідліб, попри режим припиненняорушення вогню, 2 наші герої, друзі по зброї, загинули, 5 отримали поранення", - зазначили у міністерстві.

Крім того, міністерство повідомило, що з різних джерел надійшла інформація про знищення близько 50 бойовиків режиму, 5 танків, 2 БТР, 2 військові автомобілі та 1 артустановка.

Як повідомляють ЗМІ, турецька армія розпочала військову операцію в сирійській провінції Ідліб. На разі офіційно про початок операції в Анкарі ще не заявили.

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