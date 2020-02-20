Мін'юст США призначив прокурора у справах України

Керівництво Міністерства юстиції США призначило прокурора з Нью-Йорка Річарда Доног'ю куратором справ, що стосуються України.

Про це повідомляє в четвер американський телеканал CNN із посиланням на офіційний лист, отриманий Юридичним комітетом Палати представників США.

"Річард Доног'ю, прокурор США у Східному окрузі Нью-Йорка, координуватиме поточні справи, а також оцінюватиме, вивчатиме й вирішуватиме будь-які інші питання, що стосуються України, включаючи відкриття нових розслідувань або розширення існуючих", - наводить телеканал зміст листа.

Документ був підписаний заступником генерального прокурора для керівного складу Міністерства юстиції США ще минулого місяця, однак про нього стало відомо лише зараз, коли його текст був надісланий для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США.

У документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, куруватиме Доног'ю. Однак при цьому згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Трампа і відігравав провідну роль у процесі імпічменту глави Білого дому.

Відповідно до нової політики, будь-яка нова справа, що стосуватиметься українського питання, відтепер має бути спрямована до кабінету Доног'ю "для розслідування та відповідного поводження", зазначається у дописі.

Фото: Kena Betancur/Getty Images