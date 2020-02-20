Померли двоє інфікованих коронавірусом на Diamond Princess

Померли двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, інфіковані новим коронавірусом.

Про це повідомляє NHK з посиланням на офіційних представників уряду Японії.

"...Два пасажири судна Diamond Princess померли, будучи інфіковані новим коронавірусом. Це перший випадок підтвердження загибелі серед пасажирів круїзного судна", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що померли чоловік і жінка у віці за 80 років.

Як повідомляв Укрінформ, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус і відсутність симптомів.

Всього на борту Diamond Princess знаходилися близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, в тому числі 25 українців. Відомо про двох українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

За даними на 20 лютого, від коронавіруус померло 2128 людей, заражено 75 тисяч 727. Повністю одужали вже 16 тисяч 446 осіб.

фото: АА