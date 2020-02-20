У Китаї падає кількість нових заражень коронавірусом

У Китаї істотно скоротилося число виявлених випадків зараження коронавірусів COVID-19.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"За останню добу підтверджено 394 нових випадки зараження, повідомляє Національна комісія охорони здоров'я КНР у четвер, 20 лютого. Днем раніше влада повідомляла про 1 749 нових хворих. Спад обумовлений зміною методу діагностики інфекції, пояснили в комісії. В цілому в країні вірус виявлено у 74 576 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за останній день в Китаї ще 114 осіб померли від запалення легенів, що викликається новим вірусом. Таким чином, з початку спалаху в країні загинули вже 2 118 людей.

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Як повідомлялося, літак з евакуйованими з Китаю українцями після того, як зробив кола на південному заході Харківської області, взяв курс на Київ.

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя до України. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить з КНР за домовленістю з їхніми державами. Місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

За останніми даними, на 20 лютого від коронавирусу померли 2 118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

фото: АА