У ФРН невідомі відкрили вогонь у двох барах: вісім жертв

Унаслідок стрілянини на заході Німеччини загинули щонайменше вісім відвідувачів кальянних барів.

Про це інформує BBC.

«Вісім осіб загинули після двох розстрілів у двох кальянних барах у місті Ханау на заході ФРН», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок стрілянини в першому барі було вбито трьох осіб, невдовзі у другому - ще п'ятьох.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL — 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020

Окрім того, ще принаймні п'ятеро людей зазнали поранень.

Поліція веде розшук нападників, їх кількість та мотиви з'ясовуються.