У ФРН невідомі відкрили вогонь у двох барах: вісім жертв

У ФРН невідомі відкрили вогонь у двох барах: вісім жертв

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Укрінформ
Унаслідок стрілянини на заході Німеччини загинули щонайменше вісім відвідувачів кальянних барів. 

Про це інформує BBC.

«Вісім осіб загинули після двох розстрілів у двох кальянних барах у місті Ханау на заході ФРН», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок стрілянини в першому барі було вбито трьох осіб, невдовзі у другому - ще п'ятьох.

Окрім того, ще принаймні п'ятеро людей зазнали поранень.

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Поліція веде розшук нападників, їх кількість та мотиви з'ясовуються.

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