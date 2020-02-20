У ФРН невідомі відкрили вогонь у двох барах: вісім жертв
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Укрінформ
Унаслідок стрілянини на заході Німеччини загинули щонайменше вісім відвідувачів кальянних барів.
Про це інформує BBC.
«Вісім осіб загинули після двох розстрілів у двох кальянних барах у місті Ханау на заході ФРН», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, унаслідок стрілянини в першому барі було вбито трьох осіб, невдовзі у другому - ще п'ятьох.
Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL— 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020
Окрім того, ще принаймні п'ятеро людей зазнали поранень.
Поліція веде розшук нападників, їх кількість та мотиви з'ясовуються.