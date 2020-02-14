У центрі Афін - смертельна стрілянина, понад сотня затриманих
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Щонайменше 129 людей затримали у центрі Афін у п'ятницю після обіду в результаті операції поліцейських для того, щоб знайти винних у стрілянині, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна отримала поранення”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у четвер ввечері 30 людей із ножами й вогнепальною зброєю напали на групу людей, які продавали контрабандні цигарки в Афінах.
За словами свідків, нападники вимагали гроші від продавців за збереження місця торгівлі.
Під час сутичок між двома групами загинув 23-річний громадянин Афганістану, інший 25-річний афганець отримав поранення.
У поліції припускають, що інцидент може буде пов'язаний із кримінальними розбірками щодо потоків контрабанди й перевезення наркотиків та продажу фальшивих документів.
Зазначається, що схожий інцидент між афганцями й пакистанцями вже мав місце у січні 2019 року. Тоді загинула одна людина.