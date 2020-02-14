У центрі Афін - смертельна стрілянина, понад сотня затриманих

Поліція Греції затримала в Афінах щонайменше 129 людей після стрілянини, унаслідок якої загинула одна людина, іще одна отримала поранення.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Щонайменше 129 людей затримали у центрі Афін у п'ятницю після обіду в результаті операції поліцейських для того, щоб знайти винних у стрілянині, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна отримала поранення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у четвер ввечері 30 людей із ножами й вогнепальною зброєю напали на групу людей, які продавали контрабандні цигарки в Афінах.

За словами свідків, нападники вимагали гроші від продавців за збереження місця торгівлі.

Під час сутичок між двома групами загинув 23-річний громадянин Афганістану, інший 25-річний афганець отримав поранення.

У поліції припускають, що інцидент може буде пов'язаний із кримінальними розбірками щодо потоків контрабанди й перевезення наркотиків та продажу фальшивих документів.

Зазначається, що схожий інцидент між афганцями й пакистанцями вже мав місце у січні 2019 року. Тоді загинула одна людина.