На сході Туреччини через сходження лавини закрили шосе

Шосе Хаккарі-Шірнак, що з’єднує адміністративні центри двох провінцій, закрите для руху через сходження лавини. В регіоні висота снігових заметів сягає 4-х метрів.

Про це повідомляє місцеве керівництво, передає кореспондент Укрінформу.

"Лавина зійшла неподалік від населеного пункта Чигли, причиною стали значні снігопади, які спостерігаються в регіону протягом останніх кількох днів", - повідомило місцеве керівництво.

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На разі на місці працюють дорожні служби. За попередніми даними під завалами немає транспортних засобів, які могли рухатися дорогою в момент сходження лавини.

Боротьба зі снігом триває також у східних районах. У районі Доубайазит, що в східній провінції Агрі, сьогодні зранку, у результаті значних снігопадів на дорозі було заблоковано шкільний автобус, в якому знаходилося 15 людей, 13 з яких — учні. Автобус та пасажирів вдалося визволити зі снігового полону після 2-х годин роботи на місці дорожніх та рятувальних служб.

Фото: trthaber.com