У Туреччині снігопад заблокував 30 населених пунктів

У провінції Сіірт на південному сході Туреччини через снігопади заблоковано проїзд до 30 населених пунктів.

Про це інформує місцева влада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Всього через снігопади заблоковано 30 доріг, у зв’язку з чим немає доступу до 30 населених пунктах у різних районах провінції», - сказав генеральний секретар спеціальної адміністрації провінції Сіірт Хифзуллах Джанполат.

Зараз проводяться роботи із розчищення доріг, водіїв закликають не виїжджати без необхідності. У разі нагальної потреби мати з собою засоби для буксирування.

Як повідомлялося, з початку лютого окремі регіони Туреччини потерпають від значних снігопадів. На сході країни в результаті сходження двох лавин загинула 41 людина.