Трамп назвав сміховинними деякі торговельні обмеження для Китаю

Президент США Дональд Трамп висловився проти введення обмежень для продажу американської продукції Китаю та іншим країнам, зокрема й тієї, що зазвичай блокується з міркувань національної безпеки.

Про це він написав у серії Twitter-повідомлень у вівторок.

"Сполучені Штати не можуть і не ставатимуть місцем, де так складно вирішуються питання щодо купівлі наших товарів зарубіжними країнами, в тому числі тих, щодо яких завжди застосовується привід національної безпеки", - зауважив Трамп.

Він підкреслив, що американська сторона "хоче продавати товари Китаю та іншим країнам", наголосивши, що "в цьому і є сенс торгівлі".

Таким чином президент США прояснив свою позицію щодо нещодавно оприлюднених повідомлень, що адміністрація в Вашингтоні розглядає можливість введення обмеження для продажу американських електронних компонентів китайській компанії Huawei. Крім того, йшлося про обмеження для продажу авіадвигунів Китаю.

"Я хочу, щоби Китай купував наші авіадвигуни, найкращі у світі",- наголосив Трамп у іншому дописі.

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Він підтвердив, що бачив деякі запропоновані обмеження і назвав їх сміховинними. "Я хочу, щоби бізнес зі Сполученими Штатами було вести легко", - заявив Трамп. Він додав, що вже проінструктував представників своєї адміністрації з цього питання.

"Сполучені Штати відкриті для бізнесу", - зауважив у фінальному повідомленні президент США.