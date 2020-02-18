Трамп назвав сміховинними деякі торговельні обмеження для Китаю

Трамп назвав сміховинними деякі торговельні обмеження для Китаю

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп висловився проти введення обмежень для продажу американської продукції Китаю та іншим країнам, зокрема й тієї, що зазвичай блокується з міркувань національної безпеки.

Про це він написав у серії Twitter-повідомлень у вівторок.

"Сполучені Штати не можуть і не ставатимуть місцем, де так складно вирішуються питання щодо купівлі наших товарів зарубіжними країнами, в тому числі тих, щодо яких завжди застосовується привід національної безпеки", - зауважив Трамп.

Він підкреслив, що американська сторона "хоче продавати товари Китаю та іншим країнам", наголосивши, що "в цьому і є сенс торгівлі".

Таким чином президент США прояснив свою позицію щодо нещодавно оприлюднених повідомлень, що адміністрація в Вашингтоні розглядає можливість введення обмеження для продажу американських електронних компонентів китайській компанії Huawei. Крім того, йшлося про обмеження для продажу авіадвигунів Китаю.

"Я хочу, щоби Китай купував наші авіадвигуни, найкращі у світі",- наголосив Трамп у іншому дописі.

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Він підтвердив, що бачив деякі запропоновані обмеження і назвав їх сміховинними. "Я хочу, щоби бізнес зі Сполученими Штатами було вести легко", - заявив Трамп. Він додав, що вже проінструктував представників своєї адміністрації з цього питання.

"Сполучені Штати відкриті для бізнесу", - зауважив у фінальному повідомленні президент США.

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