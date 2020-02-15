США підвищують мита на літаки з Євросоюзу

У зв'язку з тим, що ЄС не виконав вимогу СОТ про скасування субсидій для концерну Airbus, Вашингтон оголосив про введення підвищених мит на європейські літаки.

Про це повідомляє DW.

"На тлі суперечки між США і Євросоюзом про законність субсидій для європейського авіавиробника Airbus в ніч на суботу, 15 лютого, Вашингтон оголосив про намір підвищити мита на вироблені в ЄС літаки з 10 до 15 відсотків. Очікується, що нові тарифи почнуть діяти з 18 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що суперечка між Вашингтоном і Брюсселем про допустимість державної підтримки концернів Airbus, з одного боку, і Boeing з іншого боку, триває вже 15 років. Скарги на законність субсидій, отриманих Boeing від США й Airbus від Євросоюзу, були направлені до СОТ в один день - 6 жовтня 2004 року. З того часу Вашингтон і Брюссель поперемінно звинувачують один одного в незаконному наданні субсидій своїм авіабудівникам.

"У травні 2018 року СОТ визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, після чого США оголосили про намір ввести штрафні заходи щодо європейської продукції. У березні 2019 року СОТ стала на бік ЄС, заявивши, що в США надавалася незаконна фінансова підтримка Boeing, а кількома місяцями пізніше, на початку жовтня 2019 року, арбітраж Всесвітньої торгової організації дозволив США ввести додаткові митні збори на літаки та інші товари європейського виробництва, в тому числі сири та вина, на загальну суму в 7,5 млрд доларів, мотивуючи це тим, що ЄС не виконав прийняті організацією раніше рішення, що стосуються субсидування корпорації Airbus", - йдеться в повідомленні.

Реагуючи на заяву уряду США про підвищення мит на повітряні судна Airbus, представники європейського авіабудівного концерну відзначили, що шкодують про це рішення. У компанії додали, що будуть продовжувати вести переговори зі своїми американськими клієнтами, щоб пом'якшити наслідки цього кроку. При цьому представники Airbus відзначили, що підвищення тарифів зашкодить американським авіаперевізникам і кінцевим споживачам.

У свою чергу уряд США вказало, що як і раніше готовий шукати шляхи вирішення конфлікту шляхом переговорів.