У Польщі гірники блокували залізницю через вугілля з Росії

Профспілки польських шахтарів у вівторок зранку заблокували колію, що веде до пункту розвантаження вугілля, яке завозять з Росії, у населеному пункті Славкув Сілезького воєводства на півдні Польщі.

Блокування, що тривало декілька годин, за словами протестуючих, мало на меті змусити владу відмовитися від купувати вугілля з РФ, а почати більше використовувати польське вугілля, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми багаторазово зверталися до уряду з вимогою відмовитися від імпорту російського вугілля. І багаторазово отримували обіцянки. Однак, в реальності нічого не відбувається, крім того, що політики й далі декларують і заявляють, а в нас і надалі біля шахт цілі насипи нашого вугілля”,- заявив лідер профспілки “Серпень 80” Богуслав Зєнтек.

У блокуванні брало участь майже 300 шахтарів з кількох профспілкових об’єднань. Польські гірники задекларували, що й надалі протестуватимуть таким чином проти імпорту вугілля.

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Компанія PKP LHS, яка обслуговує заблоковану протестувальниками колію, повідомила, що для страйку не було підстав, оскільки в січні-лютому цього року компанія не приймала вугілля з Росії.

Уже вдруге в цьому році польські шахтарі блокували колії, протестуючи проти експорту вугілля з Росії. Зокрема, наприкінці січня шахтарі блокували колії до електростанції “Лазіска” в Сілезькому воєводстві.

За інформацією заступника міністрів державників активів Адама Гавенди, торік до Польщі було імпортовано 16,7 млн тон кам’яного вугілля, при цьому з Росії – 10,8 млн тон. В 2019 році вугілля з Росії було імпортовано на 2,5 млн тон менше, ніж в 2018 році.

Крім обмеження імпорту вугілля з-за кордону, польські шахтарі вимагають збільшення зарплат на 12%.

Польська гірнича група є найбільшою вугільною компанією в ЄС і об’єднує кільканадцять шахт та виробничих підприємств.