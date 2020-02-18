Пакистан випробував крилату балістичну ракету
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Укрінформ
Пакистан провів успішний випробувальний політ крилатої ракети Raad (Hatf VIII).
Про це повідомляє DND з посиланням на пресслужбу збройних сил країни.
«Пакистан провів успішне випробування крилатої ракети Raad (Hatf VIII), яка має дальність 600 кілометрів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що система озброєння оснащена сучасними системами наведення та навігації, що забезпечують виконання завдань з високою точністю.
Президент Пакистану Аріф Алві, прем’єр-міністр Імран Хан, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Надім Раза та начальники служб привітали вчених та інженерів з успішними випробуваннями ракет.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок США здійснили успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Trident II біля узбережжя Каліфорнії.