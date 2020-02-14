В Україні випробували нові снаряди для САУ

На військовому полігоні ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у Павлограді випробовували нові снаряди калібру 152 мм.

Про це повідомили у пресслужбі компанії «Українська бронетехніка».

«Дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка» «Рубін-2017» провело успішні випробування нової продукції – пострілу для самохідної артилерійської установки 2С3 «Акація». Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у місті Павлоград», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм розроблений за власні кошти підприємства. Він також може використовуватися для стрільби із гармат Д-20, МЛ-20, 2А65 і 2С19. Боєприпас призначений для знищення артилерії, мінометів та інших вогневих засобів супротивника, живої сили, об’єктів тилу і органів управління військами, а також польових і довготривалих оборонних споруд.

Гільза пострілу підлягає ремонту і повторному використанню до 6 разів. Основною відмінністю нового снаряду є малочутлива вибухова речовина БАС, що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики групового підриву снарядів у нештатних ситуаціях, що можуть виникнути на арсеналах і артилерійських позиціях.

Наразі конструкторське бюро компанії «Рубін-2017» веде розробку нової, більш економічної у виробництві, гільзи до зазначених гармат і новітнього снаряду підвищеної дальності із покращеними аеродинамічними характеристиками.

Паралельно з випробуваннями йде підготовка виробничих потужностей компанії «Рубін-2017» до серійного виробництва нового пострілу.