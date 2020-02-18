У Китаї оприлюднили найбільше дослідження про новий коронавірус

«Китайські чиновники з міністерства охорони здоров’я оприлюднили перші деталі про понад 70 тисяч випадків зараження вірусом Covid-19 – найбільше на даний момент подібне дослідження», - йдеться в повідомленні.

Результати цього дослідження вказують на те, що більш ніж 80% цих випадків – м’які, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх та хворих людей. Окрім цього, експерти вказують на підвищений ризик для медичних працівників – увагу на це було звернено після того, як у вівторок від коронавірусу помер 51-річний директор госпіталю міста Ухань у провінції Хубей (епіцентр нової хвороби).

Звертає увагу нещодавно опубліковане дослідження й на те, що відсоток смертності від коронавірусу в провінції Хубей значно вищий, ніж на решті території КНР (2,9% та 0,4% відповідно).

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За останніми даними МОЗ, станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 - летальні. Одужало вже 12 842 осіб.

81,7% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей.