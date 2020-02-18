У Північній Македонії тисячі людей вийшли на підтримку судових реформ

У столиці Північної Македонії тисячі громадян у понеділок провели марш на підтримку важливих судових реформ, потрібних для інтеграції країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє AP.

«Тисячі людей цього понеділка взяли участь у марші в столиці Північної Македонії на підтримку важливих судових реформ, які були схвалені парламентом країни перед його саморозпуском та достроковими виборами», - йдеться в повідомленні.

Мітинг «Прогулянка за справедливість», який відбувся в Скоп'є через день після затвердження реформ, організував уряд соціал-демократів, який йде у відставку.

Зазначається, що ці законодавчі зміни є ключовою умовою для вступу країни в ЄС. Вони передадуть прокуратурі повний контроль над головними випадками корупції та організованої злочинності.

Раніше подібні справи розглядалися спеціалізованою прокуратурою, яка стала предметом затятого суперництва між соціал-демократами та опозиційними консерваторами. Цей орган розформували торік.

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Як відомо, дострокові парламентські вибори в Північній Македонії мають відбутися у квітні. Колишній прем’єр країни Зоран Заєв оголосив про ці дострокові вибори, вказавши на своє «розчарування та обурення» у зв'язку з тим, що ЄС у жовтні не призначив дату початку переговорів про приєднання Скоп'є до блоку, незважаючи на вдалу угоду з Грецією щодо перейменування. Слід зауважити, що за замороження європейської інтеграції для Північної Македонії (а також і для Албанії) виступили Франція, Нідерланди і Данія.

Фото: EPA