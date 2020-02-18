У Франції до проєкту пенсійної реформи внесли майже 22 тисячі поправок

Парламент Франції у понеділок, 17 лютого, розпочинає розгляд контроверсійної пенсійної реформи.

До урядового законопроєкту опозиційні партії внесли 21782 поправки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За даними Національної асамблеї Франції, поправки внесли переважно депутати від лівих політичних сил, які підтримують протестні акції профспілок проти урядової пенсійної реформи.

У французьких експертних та політичних колах така велика кількість поправок вважається «законодавчим спамом» з метою максимально затягнути розгляд та прийняття законопроєкту.

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Як повідомлялося, із 5 грудня 2019 року у Франції тривають масові демонстрації проти пенсійної реформи. Найбільше обурення профспілок викликала пропозиція фактичного збільшення із 62-х до 64-ти років виходу на пенсію.

За урядовими оцінками, підвищення пенсійного віку дозволяло збалансувати пенсійний бюджет та заощадити 5 млрд євро до 2023 року й загалом 11 млрд до 2026-го.

Протестні акції супроводжуються перебоями у функціонуванні національної залізниці та громадського транспорту, зокрема, у Парижі.

Найбільше незадоволення пенсійною реформою висловлюють представники транспортної галузі, особливо залізничники. За нинішньою системою, вони можуть вийти на пенсію після 51 року. Але запропонована урядом реформа передбачає складну систему балів для нарахування пенсійного віку, що призведе до скасування обов’язкової пільги раннього виходу на заслужений відпочинок.

Окрім цього, реформа вплине на професійну кар’єру танцівниць балету, які нині можуть виходити на пенсію у 42 роки.

Активну участь у страйку беруть також освітяни, медики, юристи, представники багатьох інших галузей.

До страйку також приєдналися представники нафтопереробної галузі та працівники сховищ зберігання нафтопродуктів. Вони погрожують блокувати доступ до сховищ, що може призвести до ускладнень постачань нафтопродуктів на ринок.