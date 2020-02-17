Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували військові літаки РФ

Винищувачі повітряної поліції НАТО, які несуть чергування в країнах Балтії, минулого тижня двічі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати та супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

«10-16 лютого 2020 року винищувачі НАТО, які проводять місію повітряної поліції НАТО в Балтії, двічі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

13 лютого було супроводжено транспортний літак Ан-26 та винищувач Су-27, що летіли з материкової частини Росії в Калінінградську область. Ан-26 летів із вимкненим транспондером, плану польоту в нього не було, зв'язок із Регіональним центром управління польотами він підтримував. Винищувач також летів з вимкненим транспондером, у нього не було заздалегідь представленого льотного плану, він не підтримував зв'язок з регіональними диспетчерами.

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15 лютого винищувачі НАТО розпізнали винищувач Ан-26, який прямував з Калінінградської області в континентальну частину Росії. Він летів із вимкненим транспондером, дотримувався льотного плану, підтримував зв'язок із регіональними диспетчерами.

Як повідомлялося, авіапатруль НАТО, місія повітряної поліції в країнах Балтії здійснюється з авіабаз, що знаходяться в Литві та Естонії.

Фото: Diena.lt