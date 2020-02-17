Екоактивісти протестували проти будівництва заводу Tesla в Німеччині

Німецькі екологічні активісти намагаються перешкодити роботам з вирубки лісу в Грюнхайде, неподалік Берліна, де Tesla планує побудувати свій завод.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

"Вони називають себе "деревними піратами", пише видання. 17 лютого екоактивісти встановили намет між двома деревами на ділянці в Грюнхайде, де планується збудувати завод Tesla.

Активісти встановили між двома деревами площадку, на який напнули намет. У другій половині дня вони завершили акцію на вимогу поліції, але готові її повторити. Видання нагадує, що до того активісти тижнями жили "на деревах" в Гамбахерському лісі, земля Північний Рейн-Вестфалія, на знак протесту проти видобутку бурого вугілля.

"Tesla любить засліплювати людям очі своїм "зеленим" спрямуванням, а в кінцевому підсумку, будує таке ж лайно, як і більшість інших капіталістичних компаній", - йдеться в листі, який поширюють активісти.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого Вищий адміністративний суд регіону Берлін-Бранденбург ухвалив рішення про призупинення вирубки лісу.

13 лютого робочі підігнали важку техніку та почали роботи з вирубки на 90 га лісу. Загалом Tesla заявила про те, що їй потрібні 300 га площі.

Tesla минулого року оголосила про плани побудувати свій перший у Європі завод "Gigafactory" неподалік Берліна, поруч з аеропортом Шенефельд на території лісу в Грюнгайде. Виробництво електрокарів планується розпочати вже наступного року. Виробник електромобілів хоче збирати на початковому етапі 150 тисяч, а згодом до 500 тисяч транспортних засобів на рік, включаючи моделі 3 та Y.

Фото: tagesspiegel.de