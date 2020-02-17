У Москві чоловік поранив ножем двох людей у храмі

Чоловік напав на парафіян у храмі в центрі Москви (Росія), в результаті — двоє людей постраждали.

Як повідомила ТАСС офіційний представник МВС РФ Ірина Волк, підозрюваного у злочині затримали.

"Співробітники поліції по гарячих слідах затримали 26-річного жителя Липецької області, який вранці 16 лютого ввійшов до будівлі храму на Бакунінській вулиці й ножем заподіяв двом громадянам тілесні ушкодження. Постраждалих направлено до медичних установ для надання допомоги", - сказала вона.

За словами Волк, поліціянти встановлюють причини та обставини події, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи. Чоловік, за попередніми даними, знаходився в неадекватному стані.

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Як повідомив журналістам настоятель храму Святителя Миколая протоієрей Кирило Сладков, обидва чоловіки, які отримали ножові поранення під час нападу, є паламарями — помічниками настоятеля.