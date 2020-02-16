Канада закликала Асада припинити обстріли мирних сирійців

Канада закликала Асада припинити обстріли мирних сирійців

Укрінформ
Очільник МЗС Канади рішуче засудив атаки сил Асада та його союзників на мирних сирійців у провінції Ідліб.

Про це міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань написав у Тwіttеr.

“Канада засуджує атаки на цивільних осіб та медичний персонал в Ідлібі”, - наголосив Шампань.

Він закликав прибічників Башара Асада негайно припинити насильство, надати безперешкодний гуманітарний доступ та дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до міжнародного права.

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За даними ООН, з 1 грудня 2019 року понад 800 тисяч сирійців залишили свої домівки у провінції Ідліб через наступ військ президента Башара Асада, якого підтримує РФ. Приблизно 60% біженців - діти.

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