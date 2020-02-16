Канада закликала Асада припинити обстріли мирних сирійців
Про це міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань написав у Тwіttеr.
“Канада засуджує атаки на цивільних осіб та медичний персонал в Ідлібі”, - наголосив Шампань.
Le 🇨🇦 condamne les attaques contre les civils et le personnel médical à #Idlib. Le régime syrien et ses supporteurs doivent mettre fin à cette violence, garantir un accès humanitaire sans entrave et respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 14, 2020
Він закликав прибічників Башара Асада негайно припинити насильство, надати безперешкодний гуманітарний доступ та дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до міжнародного права.
За даними ООН, з 1 грудня 2019 року понад 800 тисяч сирійців залишили свої домівки у провінції Ідліб через наступ військ президента Башара Асада, якого підтримує РФ. Приблизно 60% біженців - діти.