Канада закликала Асада припинити обстріли мирних сирійців

Очільник МЗС Канади рішуче засудив атаки сил Асада та його союзників на мирних сирійців у провінції Ідліб.

Про це міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань написав у Тwіttеr.

“Канада засуджує атаки на цивільних осіб та медичний персонал в Ідлібі”, - наголосив Шампань.

Le 🇨🇦 condamne les attaques contre les civils et le personnel médical à #Idlib. Le régime syrien et ses supporteurs doivent mettre fin à cette violence, garantir un accès humanitaire sans entrave et respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 14, 2020

Він закликав прибічників Башара Асада негайно припинити насильство, надати безперешкодний гуманітарний доступ та дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до міжнародного права.

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За даними ООН, з 1 грудня 2019 року понад 800 тисяч сирійців залишили свої домівки у провінції Ідліб через наступ військ президента Башара Асада, якого підтримує РФ. Приблизно 60% біженців - діти.