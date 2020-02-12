НАТО вимагає від режиму Асада припинити вбивство мирного населення в Ідлібі

Ситуація, що склалася у сирійській провінції Ідліб, є наслідком жахливого насильства проти мирного населення з боку режиму Башара Асада, якого підтримує Росія, і є неприйнятною.

Про це у середу у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн-учасниць НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в Ідлібі обговорювалася сьогодні в ході дискусії. Те, що ми бачимо зараз – це наслідки жахливого використання насильства, жорстоких атак проти цивільного населення і невибіркового бомбардування цивільних цілей. Ми засудили це, тому що це є неприйнятним. Ми закликали режим Асада, що підтримується Росією, припинити всі ці атаки, в результаті яких гинуть безневинні цивільні люди, і повною мірою долучитися до мирних зусиль під егідою ООН", - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання турецької преси, чи має намір НАТО підтримати власного союзника – Туреччину у її діях в Сирії, генеральний секретар зауважив, що Альянс вже надає Туреччині певну допомогу.

"Туреччина є нашим союзником. НАТО є присутнім в Туреччині, і надаємо певну спільну допомогу, включаючи спроможності, які підсилюють протиповітряні системи країни. Тож, ми надаємо підтримку Туреччині, і ми дуже занепокоєні ситуацією в Ідлібі", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року після виведення американських підрозділів з північного сходу Сирії, Туреччина одноосібно розпочала у цьому регіоні військову операцію під назвою "Джерело миру". У лютому цього року відбулося загострення ситуації та бойові сутички між військовими Туреччини та урядовими силами Асада навколо столиці провінції, однойменного міста Ідліб.

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Міністр оборони Туреччини щойно публічно закликав країни НАТО та європейські країни надати конкретну підтримку для розв’язання ситуації в Сирії, зокрема, для припинення атак з боку режиму Асада в провінції Ідліб.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, жертвами інтенсивних бойових дій вже стала велика кількість мирних сирійців.

Фото: АА