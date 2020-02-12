НАТО вимагає від режиму Асада припинити вбивство мирного населення в Ідлібі
Про це у середу у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн-учасниць НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ситуація в Ідлібі обговорювалася сьогодні в ході дискусії. Те, що ми бачимо зараз – це наслідки жахливого використання насильства, жорстоких атак проти цивільного населення і невибіркового бомбардування цивільних цілей. Ми засудили це, тому що це є неприйнятним. Ми закликали режим Асада, що підтримується Росією, припинити всі ці атаки, в результаті яких гинуть безневинні цивільні люди, і повною мірою долучитися до мирних зусиль під егідою ООН", - наголосив Столтенберг.
Відповідаючи на запитання турецької преси, чи має намір НАТО підтримати власного союзника – Туреччину у її діях в Сирії, генеральний секретар зауважив, що Альянс вже надає Туреччині певну допомогу.
"Туреччина є нашим союзником. НАТО є присутнім в Туреччині, і надаємо певну спільну допомогу, включаючи спроможності, які підсилюють протиповітряні системи країни. Тож, ми надаємо підтримку Туреччині, і ми дуже занепокоєні ситуацією в Ідлібі", - сказав Столтенберг.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року після виведення американських підрозділів з північного сходу Сирії, Туреччина одноосібно розпочала у цьому регіоні військову операцію під назвою "Джерело миру". У лютому цього року відбулося загострення ситуації та бойові сутички між військовими Туреччини та урядовими силами Асада навколо столиці провінції, однойменного міста Ідліб.
Міністр оборони Туреччини щойно публічно закликав країни НАТО та європейські країни надати конкретну підтримку для розв’язання ситуації в Сирії, зокрема, для припинення атак з боку режиму Асада в провінції Ідліб.
За повідомленнями міжнародних ЗМІ, жертвами інтенсивних бойових дій вже стала велика кількість мирних сирійців.
Фото: АА