Шляхи зараження коронавірусом в Японії стало неможливо відстежувати - ЗМІ

В Японії способи зараження коронавірусом стало неможливо відстежувати - останніми днями зростає кількість хворих, які не мали прямих зв'язків із Китаєм.

Про це повідомляє Japan Times.

«Останніми днями в Японії спостерігається зростання числа випадків COVID-19 у людей, які не мають прямого зв'язку з Китаєм», - йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, у п'ятницю було зареєстровано випадки зараження в префектурах Токіо, Айті, Хоккайдо і Окінава, серед людей, які не бували в Китаї останнім часом.

Зазначається, що вісім нових пацієнтів з коронавірусом контактували з інфікованим таксистом на корпоративному заході в січні, проте відстежити, кого ще він підвозив, неможливо.

«Зараз ми стикаємося з іншою ситуацією», - зазначив міністр охорони здоров'я країни Катсунобу Като, кажучи про зростання числа випадків, коли шлях зараження стало неможливо відстежити.

Як зазначає видання, станом на 15 лютого загальне число заражених в Японії зросло до 338, з них 285 - на круїзному лайнері Diamond Princess.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом COVID-19. За останню добу кількість заражених жителів Китаю зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померли 1523 людини.

У країнах Азії, за межами материкового Китаю, було зафіксовано три смерті від коронавірусу - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії. Також сьогодні стало відомо про одну смерть на території Європи - у Франції.

Фото з сайту news.sky.com