Лукашенко знає, що робити з нафтою - аби “щороку не стояти на колінах” перед РФ

Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі нафти, щоб щороку 31 грудня «не стоять на колінах» перед російськими постачальниками.

Про це заявила президент Олександр Лукашенко на зустрічі з колективом Світлогорського целюлозно-паперового комбінату, повідомляє БелТА.

«Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб щороку 31 грудня не стояти на колінах», - сказав Лукашенко.

За його словами, так він відповів на сумніви президента РФ Путіна, що білоруська сторона продовжить купувати нафту в інших країнах, оскільки вона дорожча за російську.

Лукашенко також заявив, що в керівництві Росії звучать натяки на можливість приєднання Білорусі до РФ в обмін на єдині ціни на енергоносії.

За його словами, на переговорах із Росією білоруська сторона завжди вимагає рівних умов. «Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни - натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте: "Давайте включимо Білорусь до складу Росії"», - заявив Лукашенко.

Окремо він торкнувся теми інтеграції з Росією. Так, за його словами, Мінськ і Москва продовжать роботу щодо дорожніх карт інтеграції, однак створення наднаціональних органів не обговорюють. «Ми будемо й надалі працювати щодо інтеграції. В цьому немає нічого поганого», - заявив білоруський лідер.

За його словами, зараз Мінськ і Москва обговорюють «суто економічні питання щодо інтеграції».

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2020 року Росія перестала постачати нафту до Білорусі через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд РБ і нафтопереробні заводи розпочали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.

1 лютого держсекретар США Майк Помпео заявив у Мінську після переговорів із президентом Білорусі, що Сполучені Штати Америки готові забезпечити Білорусь нафтою на 100% і за конкурентними цінами.

Переговори президентів Росії і Білорусії, Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, що проходили 7 лютого в Сочі, в цілому тривали більше восьми годин.