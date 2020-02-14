Туреччина планує продавати за кордон тести на коронавірус

Туреччина вдосконалює розроблений науковцями країни тест-комплект для виявлення нового коронавірусу та має намір продавати його за кордон.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мета полягає в тому, щоб результат можна було отримати протягом 60-75 хвилин. Цей комплект також планується як комерційний. Він буде продаватися за кордон», - поінформував Коджа.

За його словами, зараз турецькі тести визначають результат за 90-120 хвилин, і група розробників працює над скороченням цього показника.

Міністр також розповів про заходи, які вживаються, аби запобігти проникненню коронавірусу до Туреччини. В аеропортах країни застосовуються теплові датчики для виявлення людей з підвищеною температурою, організовано карантинну систему відповідно до рекомендацій ВООЗ, також вжито заходів для запобігання ввезенню тварин з-за кордону.

Як повідомлялося, станом на 13 лютого у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 - летальні.