У Нідерландах виявили ще одну посилку з вибухівкою

У нідерландському місті Лесден виявили третій за останні два дні пакунок з вибухівкою. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє NOS.

"Підозріле послання виявили сьогодні вранці в офісі компанії в Лесдені. Це виявився пакунок з вибухівкою", - йдеться у повідомленні.

Небезпечне послання оперативно знешкодили.

Зазначається, що пакунок з вибухівкою отримала компанія Unisys, яка займається платіжними операціями.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Зокрема, в Амстердамі вибух пролунав у поштовому сортувальному центрі близько 8:00 за місцевим часом. Ще через пів години вибух стався у поштовому відділенні у Керкраде. Ніхто не постраждав.

Минулого місяця вибухові посилки були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. А також різні адресати у різні дні отримували посилки з вибухівкою. Зокрема, їх отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Тоді жодна з цих посилок не вибухнула.

Відправник серії пакунків із вибухівкою вимагає виплати певної суми в біткоїнах, а якщо оплата не буде здійснена, погрожує надсилати нові небезпечні посилки. Водночас сума, яку вимагає зловмисник, не називається.

Фото: NOS / Jeroen de Jager