Вибухи на поштах Нідерландів: відправник небезпечних посилок вимагає біткойнів

У Нідерландах відправник пакунків із вибухівкою вимагає виплати певної суми в біткоїнах, а якщо оплата не буде здійснена, погрожує надсилати нові небезпечні бандеролі.

Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

“Відправник пакунків з вибухівкою вимагав певну суму в біткоїнах, ... інакше будуть надходити нові пакунки з вибухівкою”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, сума, яку вимагає зловмисник, не називається.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці сталися вибухи у поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде.

Людей з будівель евакуювали. Ніхто не постраждав.

Минулого місяця вибухові послання були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. Загалом, різні адресати у різні дні отримували пакунки з вибухівкою. Зокрема, такі послання надійшли на заправку та у готель в Амстердамі, до компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентство нерухомості в Утрехті.

Тоді жоден пакунок не здетонував.

фото: De Telegraaf