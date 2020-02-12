Вибухи на поштах Нідерландів: відправник небезпечних посилок вимагає біткойнів
Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
“Відправник пакунків з вибухівкою вимагав певну суму в біткоїнах, ... інакше будуть надходити нові пакунки з вибухівкою”, - йдеться у повідомленні.
Водночас, сума, яку вимагає зловмисник, не називається.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці сталися вибухи у поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде.
Людей з будівель евакуювали. Ніхто не постраждав.
Минулого місяця вибухові послання були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. Загалом, різні адресати у різні дні отримували пакунки з вибухівкою. Зокрема, такі послання надійшли на заправку та у готель в Амстердамі, до компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентство нерухомості в Утрехті.
Тоді жоден пакунок не здетонував.
фото: De Telegraaf