Через “замінування” Укрзалізниця затримала рух 13 поїздів

Внаслідок неправдивого повідомлення про мінування поїзда №42 Трускавець — Дніпро сьогодні вночі Укрзалізниця затримала рух 13 поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Через неправдиве повідомлення про мінування поїзда Трускавець — Дніпро було затримано 13 поїздів. Затримки становили від 15 хвилин до 1,5 години”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 03:15 на станції Городище пасажирський поїзд № 42 сполученням Трускавець — Дніпро було зупинено внаслідок повідомлення невідомого про мінування поїзда. 700 пасажирів поїзда було терміново евакуйовано.

Оперативники Державної служби з надзвичайних ситуацій України міста Городище, група піротехніків та група кінологів міста Черкаси спростували інформацію про мінування.

В Укрзалізниці зазначаються, що сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тис. грн.