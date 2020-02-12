У Нідерландах сталися вибухи на поштах двох міст — пристрої були у посилках

У нідерландських містах Амстердамі й Керкграде у поштових відділеннях пролунали вибухи.

Про це повідомляє NOS.

“Сьогодні вранці сталися вибухи в поштових відділеннях в Амстердамі й Керкграде. Ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший вибух стався о 8 годині в поштовому відділенні в офісній будівлі в Амстердамі, другий - за пів години у відділенні поштової компанії у Керкграде.

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Ймовірно, вибухові пристрої були в поштових відправленнях.

Минулого місяця компаніям з Амстердама, Роттердама, Утрехта й Маастріхта вже були надіслані пакунки з вибухівками, проте жоден пристрій не спрацював.

фото: NOS