У Нідерландах сталися вибухи на поштах двох міст — пристрої були у посилках
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Укрінформ
У нідерландських містах Амстердамі й Керкграде у поштових відділеннях пролунали вибухи.
Про це повідомляє NOS.
“Сьогодні вранці сталися вибухи в поштових відділеннях в Амстердамі й Керкграде. Ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перший вибух стався о 8 годині в поштовому відділенні в офісній будівлі в Амстердамі, другий - за пів години у відділенні поштової компанії у Керкграде.
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Ймовірно, вибухові пристрої були в поштових відправленнях.
Минулого місяця компаніям з Амстердама, Роттердама, Утрехта й Маастріхта вже були надіслані пакунки з вибухівками, проте жоден пристрій не спрацював.
фото: NOS