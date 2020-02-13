Генконсул України прибув на місце ДТП у Псковській області

Генеральний консул України в Санкт-Петербурзі прибув на місце ДТП у Псковській області, де загинули вісім українців.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Генеральний консул України прибув на місце надзвичайної події у Псковській області РФ. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС", - зазначив він.

Директор Департаменту уточнив, що 13 січня о 00:29 за місцевим часом на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу с.Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса марки Mercedes з українськими реєстраційними номерами (АО3315ВН) та вантажівки.

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За попередньою інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинули 8 громадян України, 1 громадянин України отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні. Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів і водій.