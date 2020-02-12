"Чорні скриньки" з літака, який впав і розламався у Стамбулі, відправили до ФРН

"Чорні скриньки" з літака, який 5 лютого розламався на три частини в аеропорту "Сабіха Гьокчен" в Стамбулі, відправили до ФРН на розшифровку.

Про це повідомляє Haber Turk. "Чорні скриньки доставили до Німеччини для розшифровки", - повідомляє видання. Очікується, що робота з розшифровки буде розпочата найближчим часом, а результати будуть оприлюднені протягом одного місяця. Читайте також: Аварія літака у Туреччині: Летовище "Сабіха Гекчен" не приймає рейси Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії Pegasus, на борту якого перебувало 177 пасажирів та 6 членів екіпажу, ввечері 5 лютого впав з висоти 30-40 метрів, заходячи на посадку. На разі основна версія аварії – це несприятливі погодні умови, зокрема дощ та сильний вітер. Фото з сайту www.haberturk.com