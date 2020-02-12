"Чорні скриньки" з літака, який впав і розламався у Стамбулі, відправили до ФРН
Укрінформ
"Чорні скриньки" з літака, який 5 лютого розламався на три частини в аеропорту "Сабіха Гьокчен" в Стамбулі, відправили до ФРН на розшифровку.
Про це повідомляє Haber Turk.
"Чорні скриньки доставили до Німеччини для розшифровки", - повідомляє видання.
Очікується, що робота з розшифровки буде розпочата найближчим часом, а результати будуть оприлюднені протягом одного місяця.
Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії Pegasus, на борту якого перебувало 177 пасажирів та 6 членів екіпажу, ввечері 5 лютого впав з висоти 30-40 метрів, заходячи на посадку. На разі основна версія аварії – це несприятливі погодні умови, зокрема дощ та сильний вітер.
Фото з сайту www.haberturk.com