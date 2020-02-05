Аварія літака у Туреччині: Летовище "Сабіха Гекчен" не приймає рейси

У результаті аварії, яка сталася в аеропорту "Сабіха Гьокчен", авіарух летовища було припинено, 37 літаків було перенаправлено для посадки в аеропорт "Стамбул".

Про це повідомляє CNN Turk.

"37 літаків, які не змогли приземлитися в аеропорту "Сабіха Гьокчен" через літак, що з’їхав зі злітно-посадкової смуги, були спрямовані до аеропорту "Стамбул"", - вказано у повідомленні.

Також телеканал розмістив відео з камер зовнішнього спостереження, на якому видно момент початку посадки та аварії літака в аеропорту Стамбула, а також скріншоти зображень з електронних радарів.

Як повідомлялося, в результаті в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен", постраждали 157 людей (двоє них – діти) та 6 членів екіпажу літака, загинула 1 особа. Загалом на борту перебували 177 пасажирів.

Пілот та помічник пілота перебувають у важкому стані. В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити рятувальники розрізали корпус та знімали частини обшивки.

Генеральний консул України в Стамбулі заявив, що громадян України немає серед постраждалих в аварії літака.