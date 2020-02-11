Буревій "Сабіна" забрав життя людини у Німеччині

У Німеччині через буревій "Сабіна", який називають також "Кіара", загинула літня жінка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Нижній Саксонії на півночі 82-річну жінку, яка йшла з магазину з візочком, поривом вітру штовхнуло на вулицю, де вона потрапила під машину. 77-річний водій авто не встиг загальмувати, жінка отримала серйозні травми та померла пізніше у лікарні.

У Баден-Вюртемберзі вітер поламав паркан вольєрів у приватному зоосаді. Один з 4 кенгуру втік.

У деякий регіонах у вівторок, як і в понеділок, не працювали школи. Були перебої з рухом залізничного та повітряного транспорту.

Метеорологи кажуть, що вітер має стихнути до ранку четверга, але вже ближчими вихідними попереджають про нову негоду, насамперед на півдні країни.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 лютого, буревій "Сабіна" досягнув території північної Німеччини. Пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину.

Фото: NOS