У Польщі від буревію “Сабіна” загинули троє людей, 12 постраждали

Упродовж останніх двох днів у результаті сильного буревію, що пронісся територією Польщі, загинули троє людей, 12 отримали поранення.

Як інформують Державна пожежна служба та урядовий центр безпеки Польщі, загалом рятувальники близько 5 тис. разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди, пошкоджено понад 500 будинків, а без світла залишається ще понад 6 тис. користувачів по всій країні, інформує кореспондент Укрінформу.

Три людини 10 лютого загинули у гірськолижному курорті Буковіна Татшанська на півдні країни в результаті падіння на них частини даху, який через подув вітру відірвався від пункту спортивного спорядження. З них двоє – мати і донька – загинули на місці, а ще одна донька згодом померла у лікарні. Серед постраждалих є 12 осіб з шести воєводств, найбільше у Малопольському воєводстві на півдні РП – чотири особи.

Фото: Onet.pl

За інформацією заступника директора урядового центру безпеки Польщі Гжегожа Свіща, станом на ранок 11 лютого, без світла у країні залишається понад 6,6 тис. користувачів, найбільше – у Лодзькому воєводстві центру Польщі. Загалом, негода пошкодила 554 будинки по всій Польщі, найбільше – у Підкарпатському воєводстві на південному сході РП. Серед них є 88 будинків господарського призначення.

Фото: nowiny24.pl

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За останні два дні польські рятувальники понад 4,8 тис. разів виїжджали для ліквідації наслідків негоди.

Фото: nowiny24.pl У результаті буревію “Сабіна” було скасовано багато авіарейсів з Польщі до країн Західної Європи.

Головне фото: Onet.pl